Javier Milei estará en Entre Ríos este viernes en campaña electoral

Tras la confirmación de la visita del presidente Javier Milei a Entre Ríos en plan de campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre, se confirmó este martes que la ciudad que recibirá al mandatario será Paraná y que la fecha elegida para su llegada será este viernes 3 de octubre.

Según adelantaron fuentes cercanas a la Presidencia de la Nación, Milei hará una recorrida por el Parque Urquiza este viernes al atardecer. No está descartado que la presencia del líder de La Libertad Avanza incluya además un acto con dirigentes y militantes de la alianza.

El presidente formó en la provincia una alianza electoral con el gobernador Rogelio Frigerio, que lidera el frente Juntos por Entre Ríos que componen centralmente el PRO y la UCR.

Milei llegará a la capital provincial para respaldar los candidatos locales de ALLA. La fuerza libertaria se quedó con los primeros lugares en las listas de diputados y senadores que más de un millón de entrerrianos están habilitados para votar el 26 de octubre.

Andrés Laumann encabeza la boleta para diputados y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida se quedaron con los dos puestos expectantes de ingresar al Senado con un triunfo libertario en Entre Ríos. El gobernador Frigerio colocó a la actual presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese (PRO), en el segundo lugar para Diputados y a su ministro de Planeamiento, Darío Schneider (UCR), tercero en la lista.

Entre Ríos renovará el 26 de octubre cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y las tres del Senado. La contienda de ambos oficialismos -nacional y provincial- es contra el peronismo, que se presenta con una lista “oficialista” llamada “Fuerza Entre Ríos” y algunos otros desprendimientos.

Milei está urgido por aumentar sus tropas parlamentarias en el Congreso para ganar autoridad política dentro del país y exhibir capacidad de lograr sus reformas ante los mercados, cuyos movimientos de las últimas semanas manifestaron incertidumbre sobre las posibilidades de éxito de una gestión libertaria inédita en la Argentina.

Luego de la derrota en las elecicones provinciales de Buenos Aires de comienzos de septiembre, el presidente se puso al mando de la campaña electoral de La Libertad Avanza en todo el país y decidió salir a recorrer las provincias, especialemente las que eligen senadores.

Este viernes será la primera ocasión en que Milei visite Entre Ríos desde que es presidente. Había desembarcado dos veces en Paraná como candidato, antes de las Primarias de 2023 en las que dio el batacazo. En junio de aquel año habóia encabezado un acto con dirigentes y militantes en un hotel del Parque Urquiza y un mes después, en julio, había caminado la Peatonal San Martín como parte de su ‘Tour por la Libertad’. (Ahora)