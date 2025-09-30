Concepción del Uruguay: Marcharon pidiendo justicia por Jeremías, el pequeño que falleciera tras ser atropellado por automovilista

En la tarde de este lunes, una multitud de vecinos, familiares, amigos y allegados se concentraron en Plaza Ramírez para pedir justicia por Jeremías Aguiar, el niño de tres años que perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil Chevrolet Meriva el pasado viernes, en horas de la tarde.

El conductor del vehículo, identificado como Diego Luna, de 42 años, permanece detenido, y en las próximas horas la Justicia deberá resolver su situación procesal.

Durante la manifestación se vivieron escenas de profundo dramatismo.

Estuvieron presentes los padres del menor y también su abuela, quien resultó herida en el mismo siniestro al haber sido embestida junto al pequeño. Pese a las lesiones sufridas, no dudó en participar de la marcha.

