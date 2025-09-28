Dpto. Uruguay: Choque y vuelco en ruta 20 dejó tres jóvenes heridos, dos de ellos menores

El incidente ocurrió este domingo cuando una Fiat Fiorino impactó contra el guardarraíl. Una joven de 19 años fue derivada a Gualeguaychú por la gravedad de sus lesiones.
Tres jóvenes resultaron heridos tras un fuerte accidente en la Ruta 20. En las primeras horas de este domingo se registró un grave siniestro vial, a la altura de la planta de alimentos “San Sebastián” en Basavilbaso, Entre Ríos.
Un vehículo utilitario, una Fiat Fiorino, despistó y terminó colisionando contra el guardarraíl. Según relataron los ocupantes, el conductor perdió el control y no logró evitar el impacto. El hecho dejó como saldo a tres jóvenes lesionados, dos de ellos menores de edad.
Heridos
En el rodado viajaban dos adolescentes de 15 y 16 años y una joven de 19. Todos sufrieron heridas de distinta consideración. Bomberos Voluntarios de Basavilbaso trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y rescatar a la joven de 19 años, que había quedado atrapada en el interior del vehículo tras el choque.
La labor de los equipos de emergencia resultó clave para liberar a la víctima y garantizar su atención médica inmediata.
Luego de la asistencia inicial, los dos adolescentes fueron derivados al hospital de Basavilbaso, donde recibieron atención por lesiones de carácter moderado. En tanto, la joven de 19 años, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada a un centro de mayor complejidad en Gualeguaychú.
Las autoridades continúan trabajando en la investigación para establecer las causas del despiste y las circunstancias que provocaron el siniestro.
FM Riel – Elonce