Salto Grande advierte sobre la creciente del río Uruguay

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande publicó un nuevo informe hidrológico en el que advierte que el río Uruguay continuará con niveles elevados en los próximos días.
En un nuevo comunicado emitido por el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se detalló que el río Uruguay continuará en niveles altos, sin mostrar señales de descenso inmediato. Según el reporte actualizado hasta las 15 horas del lunes 29 de septiembre, el caudal medio diario evacuado oscilará entre los 13.300 y los 12.200 metros cúbicos por segundo.
La situación se enmarca dentro de un período de creciente sostenida que afecta especialmente al puerto de Concordia y sus zonas ribereñas. Las proyecciones señalan que, bajo estas condiciones, las cotas máximas y mínimas en dicho puerto estarán entre 9,60 metros y 8,80 metros, respectivamente, al menos hasta el próximo lunes.
Este comportamiento del caudal se ve directamente influenciado por las lluvias aguas arriba del embalse, así como por el régimen de evacuación que el organismo binacional regula cuidadosamente para evitar afectaciones mayores en las áreas pobladas y productivas.
Datos técnicos refuerzan la tendencia de estabilidad alta
En su informe técnico, la Comisión detalló que el aporte de agua en las últimas 24 horas fue de 13.092 m³/s, mientras que el volumen evacuado a las 08:00 fue de 12.678 m³/s, una cifra levemente menor pero aún elevada. Esta diferencia, aunque sutil, refuerza la tendencia de un río Uruguay con niveles sostenidos o en suave ascenso. Elonce