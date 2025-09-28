El accidente se registró este domingo por la mañana a la altura del kilómetro 26. El conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando. Los ocupantes fueron asistidos en el lugar.
Conductor se distrajo, perdió el control de su auto y volcó en Ruta 18. En la mañana de este domingo, alrededor de las 06:45, personal policial de la Comisaría San Benito intervino en un accidente de tránsito registrado en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 26.
Los efectivos dialogaron con el conductor de un auto Volkswagen Bora, quien relató que se desplazaba por la ruta en compañía de tres pasajeros cuando, en un momento de distracción, perdió el control del vehículo.
De acuerdo a su testimonio, mordió la banquina, lo que provocó la pérdida de estabilidad y, finalmente, el vuelco del rodado sobre la traza, supo Elonce. Tras el accidente, los ocupantes del vehículo fueron examinados por personal de salud que acudió al lugar. Afortunadamente, ninguno de ellos presentó lesiones de gravedad.
Los cuatro recibieron asistencia médica inmediata en el sitio, sin necesidad de ser trasladados a un centro de salud.
Hallaron un arma abandonada tras una persecución
En horas de la madrugada, personal policial de la Comisaría Decimotercera realizaba una recorrida preventiva por calles Padre Pascual Uva y José María Paz. En ese momento, observaron a un individuo vestido de oscuro que portaba una bolsa de tela.
Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la huida hacia una zona de vegetación cercana, descartando la bolsa que llevaba en su poder durante la fuga. Los uniformados rastrillaron las hectáreas linderas para dar con el sospechoso. Sin embargo, debido a la escasa iluminación de la zona, no lograron identificarlo ni detenerlo.
La bolsa descartada fue recuperada por los efectivos, quienes constataron que en su interior había un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, acompañada por varios proyectiles de acero. Asimismo, se encontraron tres pequeñas garrafas, que correspondían a un arma de compresión neumática. Ante esta situación, se procedió al secuestro del material hallado. (Elonce)