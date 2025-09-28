Concepción del Uruguay: Falleció María Teresa Lavalle Vda. de Ascona «Tere» (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SUS HIJOS: MARÍA FLORENCIA Y HUGO DANIEL ASCONA, SU HIJA DEL CORAZÓN: ADELINA NÚÑEZ, SUS HIJOS POLÍTICOS: FERNANDO RODRÍGUEZ Y LORENA BECKER, SU HERMANAS, ALICIA MARGARITA Y MARÍA, SUS NIETOS, BISNIETOS Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTAS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL A LAS 17 HORAS, CASA DE DUELO YAPEYU 287, SERVICIO PREVISOR URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL. 03442-310046.-
