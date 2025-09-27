Tras las lluvias del sábado, cómo continuará el tiempo en Entre Ríos la próxima semana

Tras las lluvias en las primeras horas del sábado, se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas en Entre Ríos, con un fin de semana más templado y días sin precipitaciones.
Este sábado, el tiempo en Entre Ríos vivió un comienzo de jornada marcado por lluvias que se extendieron durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera una estabilización progresiva del clima, con la mejora de las condiciones meteorológicas en la región. Las lluvias dieron paso a una pausa en el mal tiempo, y la mayor parte de la provincia podrá disfrutar de un clima más templado y sin precipitaciones durante el resto del fin de semana.
Con el inicio de la próxima semana, se pronostica que las condiciones meteorológicas seguirán un proceso de estabilización más amplio en toda la región. A partir del lunes, se espera el predominio del viento norte, el cual, con su intensidad más moderada, comenzará a elevar las temperaturas, marcando el inicio de un período de clima más cálido. De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional, este cambio brindará un respiro después de las lluvias y las bajas temperaturas que afectaron a la región durante la última semana.
Pronóstico para zona dpto. Uruguay
Temperaturas más altas y días soleados en Entre Ríos
En particular, la ciudad de Paraná verá un ascenso gradual de las temperaturas a partir de este domingo, con una máxima estimada en 24ºC. Los vientos, que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, favorecerán una sensación térmica más agradable, sin el riesgo de lluvias adicionales. Este cambio será bien recibido por los habitantes, quienes durante los últimos días lidiaron con el clima más fresco y húmedo que trajo la lluvia.
A partir del lunes, la presencia de nubes será mínima, y las temperaturas alcanzarán los 27ºC, convirtiéndolo en el día más cálido de la semana. Este aumento de las temperaturas será acompañado por un descenso en la humedad, lo que ofrecerá un clima mucho más confortable. De acuerdo con los pronósticos, este patrón de estabilidad se mantendrá durante varios días, sin la presencia de lluvias significativas y con jornadas mayormente soleadas.
La transición estacional hacia el mes de octubre
A medida que avance la semana, las temperaturas en Entre Ríos se mantendrán en un rango de 24ºC a 26ºC, características propias de la transición hacia el mes de octubre. Se espera que las condiciones sean favorables para actividades al aire libre, tanto en el campo como en las ciudades. Esta transición hacia un clima más templado y estable permitirá a los productores agropecuarios y a los habitantes de la región retomar las actividades sin los inconvenientes que trae la inestabilidad climática.
Elonce – Génesis24