Un hombre ingresó al hospital luego de haber sido presuntamente apuñalado por su pareja, una joven de 21 años

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, en la ciudad de Concordia. Un hombre de 27 años ingresó al hospital Masvernat con una herida de arma blanca, luego de haber sido presuntamente apuñalado por su pareja de 21 años.
De acuerdo con lo que se pudo saber, el sujeto habría sido apuñalado por su pareja en una vivienda ubicada en el barrio El Silencio. Según fuentes judiciales, la pareja se encontraba junto a tres menores cuando comenzaron a discutir y la mujer lo habría lesionado con un cuchillo de cocina.
Posteriormente, el hombre se retiró del lugar y fue trasladado por familiares al hospital Masvernat. En el nosocomio, el sujeto ingresó al quirófano tras una laparotomía exploradora que constató lesión de ventrículo derecho, hemopericardio y taponamiento cardíaco. Actualmente permanece en terapia intensiva con riesgo de vida.
En lo que refiere a la mujer, el personal de la Comisaría Séptima la localizó en la casa de su madre, a pocos metros del lugar del hecho, donde se secuestraron dos cuchillos, uno de ellos presuntamente utilizado en la agresión.
Desde el Juzgado de Familia se informó que sobre la vivienda regía una medida de prohibición de acercamiento vigente desde el 24 de agosto por 180 días. Sin embargo, según la mujer, estas medidas nunca fueron cumplidas y el hombre continuaba residiendo en la finca. El fiscal José Arias dispuso las diligencias de rigor, incluyendo la toma de testimonios, pero sin detención por el momento de la presunta agresora.