Ruta 12: Incendio de vehículo mientras circulaba

En la mañana del viernes, alrededor de las 08:36, un automóvil Volkswagen Polo se incendió sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 173, en la zona de Sauce.

Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron al lugar con el móvil N°24 y constataron que el vehículo se encontraba totalmente tomado por las llamas, las cuales también habían alcanzado los pastizales de la banquina. Tras un intenso trabajo con una línea de agua, lograron extinguir el fuego.

El auto era conducido por un hombre de 31 años, domiciliado en Ceibas, quien viajaba acompañado de su esposa con destino a la ciudad de Gualeguay. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo sufrió daños totales. 03442