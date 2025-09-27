Daniel Rochás representó a Caseros y fue coronado Rey de los Juegos «Abuelos en acción»

El poeta y autor local Daniel Rochás participó esta semana representando a la localidad en Gualeguaychú, en la Final Provincial de los Juegos Entrerrianos para Adultos Mayores, siendo parte de la delegación del departamento Uruguay.

Daniel participó en la categoría Poesía y, también, fue postulado como representante del departamento y elegido Rey de los Juegos “Abuelos en Acción”.

La delegación del departamento Uruguay compitió en diferentes disciplinas deportivas y culturales obteniendo 50 puntos en el puntaje general, logrando un año más la Copa Challenger de los Juegos.

Esta edición 2025 de los Juegos “Abuelos en Acción” contó con la participación de 1.200 adultos mayores de 60 años, representando a 18 departamentos de la provincia.

Felicitaciones Daniel y a seguir siempre por este camino de fomentar el arte y la cultura.

