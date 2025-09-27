Caseros: Carnet de manipulador de alimentos

El Área de Bromatología de la Municipalidad de Caseros informa que según la Ley 18.284/69 del Código Alimentario Argentino (CAA) toda persona que por su actividad laboral prepare, elabore, fraccione, transporte y/o comercialice alimentos debe contar con el Carnet de Manipulación de Alimentos.

Por tal motivo, desde el Área se convoca a todas las personas relacionadas a la manipulación de alimentos a gestionar el Carnet. El mismo tiene una validez de 3 años y, para obtenerlo, es requisito obligatorio la realización del Curso para la Manipulación Segura de Alimentos.

Los módulos y el material para el Curso Modalidad Virtual se encuentran disponibles en la web oficial del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) del Ministerio de la Producción de Entre Ríos: https://sites.google.com/view/ cma-icab

Por su parte, quienes deban realizar la Renovación del Carnet Manipuladores Alimenticios, pueden hacerlo en: https://portal.entrerios.gov. ar/pf/tramite?1670

Ambos trámites son gratuitos.

Por mayor información los interesados pueden comunicarse con el Área de Bromatología al 492255.

