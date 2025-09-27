Pronunciamiento: Las chicas de Danzas viajan a Córdoba

Las alumnas del Taller Municipal de Danzas participarán este fin de semana en un concurso internacional, organizado por Argentina Danza en Primavera, en la provincia de Córdoba.

En total son trece bailarinas, pertenecientes al denominado grupo Pasión y Arte, quienes viajan junto a su profesora Ivi Henchoz: Eluney Gurnel, Ana Paula Ríos, Alfonsina Steck, Lis Ailen Bonnin, Nathalie Araujo, Lisi Barragan, Luz Marilyn Diaz Favre, Sofía Soledad Sanabria, Luna Barragan, Kimey Defazy, Nair Villalba, Candela Bianca Romero Larroza y Maite Binaghi.

La estadía se extenderá desde este viernes hasta el lunes, con la presentación programada para el domingo.

El Municipio acompaña a la delegación colaborando con la merienda y el traslado hasta Villa Elisa, mientras que la mayor parte de los gastos fue cubierto gracias a la recaudación realizada por las propias alumnas mediante ventas y actividades benéficas.

Felicitamos a las chicas, a su profesora y a las familias que las apoyan en este importante desafío artístico. ¡Éxitos y a disfrutar!

Comparte esto: Twitter

Facebook

