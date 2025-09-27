El Área NAF de Caseros participó en el Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia

Las profesionales Lorena Moreno y Nadia Siegrist del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) de la Municipalidad de Caseros participaron los días 23 y 24 de septiembre en Gualeguaychú en el Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia.

El evento, que contó con la participación de más de 800 profesionales de distintas ramas, fue organizado por la Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano, declarado de interés por el Consejo General de Educación de la provincia y contó con el acompañamiento de UNICEF.

Este encuentro fue un momento de reflexión, formación e intercambio en torno a las infancias, y que dejó como principal mensaje la necesidad de reconocer a la primera infancia como una etapa vital que interpela a toda la sociedad.

También los especialistas a cargo de las jornadas destacaron la importancia y el valor del juego en la infancia, como lenguaje universal y herramienta fundamental para el aprendizaje, la comunicación y el crecimiento.

Comparte esto: Twitter

Facebook

