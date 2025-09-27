El Intendente Sandoval presente en la inauguración del Polo Tecnológico «La Nube», en Concepción del Uruguay

Este jueves se llevó a cabo la inauguración del Polo Tecnológico “La Nube”, con la presencia del intendente Ricardo Sandoval. La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay buscando articular el trabajo del Estado, las universidades, el sector privado y la ciudadanía, con el fin de promover la innovación, la transformación digital y la economía del conocimiento en la región.

El acto incluyó el tradicional corte de cinta y la firma del acta fundacional, documento que simboliza el compromiso conjunto para consolidar este nuevo espacio de desarrollo. El intendente Sandoval acompañó la rúbrica junto a las demás autoridades presentes.

La presentación oficial estuvo a cargo de la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, junto al presidente municipal José Lauritto, el presidente de la Cámara de la Industria del Software de Concepción del Uruguay (CISCU), José Luis Betancourt, el senador provincial Martín Oliva y representantes de las universidades.

También participaron los intendentes Fernando Viganoni (San Justo), Hernán Niz (Villa Mantero), Ramón Barrera (Colonia Elía), Susana Lambert (Villa Elisa), Sergio Martínez (Urdinarrain), y la viceintendenta de San José, Mirta Pérez.

La inauguración contó además con una amplia convocatoria de empresarios y emprendedores del sector tecnológico, lo que reflejó el interés y la relevancia de este Polo para fortalecer la economía del conocimiento y generar nuevas oportunidades en toda la región.

