Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día viernes 26 de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
director segunda categoria
Director de Escuela N° 113 Maestro Julio César Soto. 2ª categoría. Zona urbana. NINA –NEP- En reemplazo de BLANC Lorena Elba Licencia Artículo 14 hasta 21/10/2025. Turno rotativo. 1º LLAMADO
Vice director primera categoria
Vice director Escuela N° 3 «Justo José de Urquiza». 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de LESCANO Mónica Licencia Artículo 16 U hasta 14/10/25. Turno mañana. 1º LLAMADO
MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE
Maestro de ciclo Escuela N° 9 «Matías Zapiola». 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de SCHENFELD, Mónica Licencia Artículo 12 B. hasta el 23/10/25. 4º grado Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro. 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de COURVOISIER Cynthia Mariel Licencia Artículo 12 A hasta 21/12025. 1º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 36 Esteban Echeverría. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de HEIS Cristina Liliana Licencia Artículo 16 U hasta 20/10/25. 2º grado. Turno mañana, de 7.10 hs a 12.10 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 47 «Maestro Isaías Torres». 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de VALENZUELA, Norma Licencia Artículo 12 A hasta el 03/10/25. 6º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 8º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 16º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 91 » La Pampa». 2º categoría. Zona Favorable. Basavilbaso. En reemplazo de ROSSANO, Patricia Elizabeth Licencia Artículo 12 A. 3º grado hasta el 30/09/25. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 3º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 93 «Santiago del Estero», 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de BONNOT Victoria Licencia Artículo 12º B hasta el 10/10/25. 4º grado Turno mañana, de 7 a 12 hs. 5º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora Licencia Artículo 14 hasta 30/9/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 hs. a 12.00 hs. 9º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 117 «20 de junio». 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de LESCANO SUAREZ, Jesús Federico Licencia 12 B hasta 16/10/2025. 5º grado. Turno Mañana, de 7:00 a 12:00 hs. 3º LLAMADO
Modalidad Especial
Escuela Educación Integral Nº 11 Ponce de León. Zona favorable. Maestro Sección Discapacidad Auditiva en reemplazo RIVOLDI Sandra. Vacante por jubilación. Grupo Espacio Educativo Múltiple. Turno Mañana, de 8 a 12 Hs. Toma Diferida: 01/10/25. Tener conocimiento en Lengua de Señas Argentina.
MAESTRO DE CICLO MODALIDAD JOVENES Y ADULTOS
Maestro de ciclo de Jóvenes y adultos Centro Educativo N° 40 en reemplazo de DA DALT Lucia Licencia Artículo 12 B hasta 22/10/2025. Turno vespertino. Horario de 18:30 a 22:30 funciona en Escuela Nº 4 Araos 383.
MAESTRO DE CICLO MODALIDAD DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA
Maestro de Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria 4 horas cátedras turno rotativo. Para estudiante de 1º Grado Escuela N° 47 «Maestro Isaías Torres» hasta el 21/11/25. Ley Pres. 11176 Prog. 16-2. 1º LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACION AGROPECUARIA
Maestro de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 «San Luis». Favorable. 3ª categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia Licencia Artículo 12 C hasta el 12/10/25, de 11:25 a 15:30 hs. 1º LLAMADO
Maestro de Educación Tecnológica
Maestro de Educación Tecnológica Escuela N° 116 «Cabo Carlos Misael Pereyra», 3ª categoría. Zona urbana, favorable. En reemplazo de PANIAGUA Mariana Daniela Licencia Artículo 12A hasta el 06/10/2025. Turno mañana, de 8:00 a 12:00 horas. 1º LLAMADO
Maestro de Educación Tecnológica Escuela N° 11 Normal “Mariano Moreno”, 3ª categoría. Zona Urbana, favorable. En reemplazo de QUINTEROS, Daiana Celeste Licencia Artículo 12A hasta el 07/10/2025. Turno rotativo. 1º LLAMADO
Maestro de Educación musical jardin de infantes
Maestro de Música en Jardín de Infantes de Escuela Normal Superior «Mariano Moreno». En reemplazo de VICO Karen. Licencia Artículo 12 A hasta el 10/10/25. Turno mañana. 4º LLAMADO.