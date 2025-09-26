Descarriló vagón en el sur de Concordia: el tren de tolvas perdió parte de su carga

Un vagón del tren N06 volcó parte de su carga mientras viajaba de Curuzú Cuatiá a Zárate. Personal trabaja para restablecer la vía afectada en Yuquerí, al sur de Concordia
Un hecho insólito ocurrió este jueves al sur de Concordia, cuando un vagón del tren de tolvas N06 descarriló cerca del kilómetro 378, en la zona de Yuquerí. El tren, que había partido en horas de la siesta desde Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes, con destino a Zárate, Buenos Aires, perdió parte de su carga tras el accidente. Afortunadamente, no se registraron víctimas, pero el suceso causó importantes trastornos en la circulación ferroviaria.
El vagón descarrilado volcó una parte de su carga, lo que generó un gran despliegue de personal para comenzar con las tareas de remoción y restauración de la vía. En el lugar, se presentaron efectivos de Vías y Obras, quienes trabajaron intensamente durante la tarde y la noche del mismo día para levantar la formación y dejar la traza nuevamente en condiciones para que el servicio ferroviario pudiera reanudarse sin inconvenientes.
Un antecedente de hace más de una década: descarrilamiento en Concordia
Este nuevo incidente no es el primero que involucra a los trenes en la zona de Concordia. Más de una década atrás, en la noche del martes 11 de junio de 2014, otro descarrilamiento sacudió la ciudad. En esa ocasión, el ferrocarril Belgrano Cargas sufrió un accidente en las cercanías de la esquina de Nogoyá y las vías, en el barrio 9 de Julio de Concordia. Siete vagones cargados con harina se salieron de la vía, provocando la paralización del tren.
Aunque el valor de la carga era significativo, en ese caso no se registraron intentos de saqueo ni disturbios. La Policía descartó que el incidente se haya debido a un sabotaje, atribuyéndolo más bien al mal estado de las vías, un factor que parece haber influido en este nuevo accidente en Yuquerí. El informe de la Policía local también señaló que no hubo inconvenientes con los vecinos, ya que el tren se detuvo en una zona menos conflictiva de la ciudad, en comparación con otros incidentes ocurridos en las últimas semanas cerca del barrio “El Sapito”.
El mal estado de las vías: un problema persistente para el ferrocarril
A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de las vías, el mal estado de algunas de ellas sigue siendo un problema recurrente. En el caso del descarrilamiento en Yuquerí, las autoridades apuntan a la posible falta de mantenimiento adecuado en esa sección de la vía, lo que habría causado que el vagón perdiera estabilidad. “Es un recordatorio de que las inversiones en infraestructura ferroviaria son clave para evitar que estos accidentes se repitan”, comentó un especialista en transporte ferroviario.
Por su parte, los operativos de reparación continúan para restablecer el servicio en la línea afectada. Mientras tanto, se realiza un monitoreo continuo de las condiciones de las vías en la región para evitar que nuevos incidentes puedan ocurrir. Las autoridades locales y nacionales siguen de cerca el avance de los trabajos, y no se descarta que se tomen medidas adicionales para mejorar la seguridad del transporte ferroviario en la zona. (Elonce)