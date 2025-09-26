Elecciones 2025: Arriban a Entre Ríos los talonarios de Boleta Única Papel

El Juzgado Federal N°1 de Paraná con competencia electoral, hace saber que en el día de la fecha, a las 23 horas aproximadamente, llegarán a la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos los talonarios de Boletas Únicas Papel que serán utilizados en las 3469 mesas habilitadas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Cada mesa de votación recibirá una cantidad de boletas equivalente al número de electores inscriptos en el padrón de esa mesa, más un cinco por ciento adicional destinado a reposición en caso de contingencias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del Código Nacional Electoral.

La impresión de las boletas estuvo a cargo de la imprenta Ramón Chozas S.A., conforme lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral. Finalizado el proceso de verificación técnica, la empresa procedió al embalaje y envío de los talonarios bajo estrictas medidas de seguridad y trazabilidad.

Los ejemplares serán resguardados en la sede de la Secretaría Electoral, donde se implementará un sistema de custodia permanente, hasta su distribución a los locales de votación en la jornada electoral. El operativo de logística y traslado contará con la intervención del Correo Argentino y las fuerzas de seguridad, garantizando transparencia y seguridad en todo el procedimiento.

Padrón electoral: reclamos

Se recuerda que la Cámara Nacional Electoral puso a disposición de la ciudadanía el padrón electoral definitivo para las elecciones nacionales, encontrándose disponible la consulta en https://www.padron.gob.ar/ con el listado completo de electores y la información relacionada con el lugar de votación, la mesa y el número de orden

En caso de que la información que resulta de la búsqueda en el padrón definitivo sea errónea o existiera alguna omisión, los electores podrá hacer el reclamo correspondiente hasta el 26 de septiembre, en https://www.padron.gov.ar/cne_reclamos/, donde deberán completar los datos sobre los que solicitan revisión.

