Pronunciamiento: Descacharrización de hogares

Desde septiembre, cada último martes del mes se llevará adelante la Campaña de Descacharrización de Hogares.

𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗗𝗜́𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗖𝗛𝗔𝗥𝗥𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 – 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝟯𝟬 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

Se solicita a los vecinos colaborar sacando a la vereda todos los elementos en desuso que puedan acumular agua, tales como 𝐥𝐚𝐭𝐚𝐬, 𝐛𝐨𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬, 𝐭𝐚𝐩𝐚𝐬, 𝐧𝐞𝐮𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬, 𝐩𝐥𝐚́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬, 𝐥𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐮 𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞𝐳𝐜𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐢𝐟𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐪𝐮𝐢𝐭𝐨𝐬.

El objetivo es eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, la chikunguña y el virus del Zika.

Es importante recordar que, con la llegada de la primavera, durante los meses de octubre y noviembre los huevos de estos mosquitos comienzan a eclosionar debido al aumento de las temperaturas. Por ello, prevenir desde ahora es fundamental para evitar su propagación.

