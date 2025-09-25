San Justo: Clase abierta del Taller Municipal «Cocineritos a la obra»

TALLERES DE FORMACIÓN – CLASE ABIERTA DEL TALLER MUNICIPAL “COCINERITOS A LA OBRA”. ¡Los cocineritos le dieron la bienvenida a la primavera con una propuesta llena de sabor y alegría!

En el Taller de Cocineritos se realizó una clase abierta junto a las familias, donde los verdaderos protagonistas fueron los más pequeños. Con mucha dedicación y entusiasmo, prepararon platos dulces y salados. Cada receta fue una oportunidad para aprender, compartir y disfrutar de un momento único entre niños y adultos.

Agradecemos a todas las familias que se sumaron a esta actividad tan especial junto a los niños y su profesora de cocina.

