Tiempo en Entre Ríos: se anuncian 9°C de mínima para este jueves y pronto llegarían las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con el cielo despejado y temperaturas muy frescas en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se espera las mínimas ronden los 9 grados en la región.

Según indican los meteorólogos, se prevén posibles lluvias y tormentas fundamentalmente durante la madrugada y la mañana del sábado.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado y algo nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé un día despejado con probabilidad de algunas nubes por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades se espera un jueves algo nublado.