Tiempo en Entre Ríos: se anuncian 9°C de mínima para este jueves y pronto llegarían las lluvias

El pronóstico anticipa que continuarán las buenas condiciones climáticas pero el día se presentará un poco más fresco que este miércoles. Así estará el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con el cielo despejado y temperaturas muy frescas en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se espera las mínimas ronden los 9 grados en la región.
Según indican los meteorólogos, se prevén posibles lluvias y tormentas fundamentalmente durante la madrugada y la mañana del sábado.
Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado y algo nublado por la tarde.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé un día despejado con probabilidad de algunas nubes por la tarde.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades se espera un jueves algo nublado.