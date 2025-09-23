Instituto Agrotécnico San José Obrero de San Justo: Muestra Anual de Campo

Los alumnos, familias y docentes del CDI Municipal “Mundo de Colores” visitaron la Muestra Anual de Campo, organizada por el IASJO.
Los estudiantes del nivel secundario, junto a sus docentes, prepararon diferentes stands donde compartieron sus aprendizajes y experiencias en áreas como cunicultura, avicultura, apicultura, vivero, huerta, industria, entre otros, presentando también los productos elaborados como quesos, dulces y mermeladas.
Fue una jornada enriquecedora, de intercambio, aprendizaje y disfrute, valorando el trabajo realizado por los jóvenes que, como cada año, muestran a la comunidad.
