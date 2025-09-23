China volvió a traccionar la exportación de carne

El Consorcio ABC informó que en agosto de 2025 la Argentina exportó 70,9 mil toneladas de carne bovina por 393,5 millones de dólares. El valor se disparó 47% respecto al mismo mes de 2024, impulsado por la firme demanda china y una mejora en los precios internacionales.

El último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) confirmó que las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada mostraron un repunte en agosto, con un alza del 11,2% en volumen y del 10,6% en valor respecto de julio.

El presidente del Consorcio, Mario Ravettino, destacó que “en comparación con agosto de 2024, los volúmenes exportados fueron apenas 1,1% superiores, pero el valor creció casi un 50%, lo que refleja una importante mejora en los precios internacionales”. El precio promedio fue de 5.554 dólares por tonelada, 45,8% más alto que un año atrás.

China se consolidó como el principal destino, absorbiendo el 72% de los embarques. Europa, Israel y Chile también mostraron una participación destacada, especialmente en cortes enfriados de alto valor.

