Carnes bovinas y avícolas también con retenciones cero

La rebaja de retenciones al 0% que anunció este lunes por la mañana el Gobierno nacional alcanzará también a las exportaciones de carne bovina y avícola, que originalmente no habían sido tenidas en cuenta en el beneficio.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un nuevo posteo en la red social X, similar al que realizó al comunicar la medida inicial que luego fue rápidamente ratificada por la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial.

“El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, señaló Adorni.

Cabe insistir en que el anuncio inicial de Adorni y su decreto no incluyeron entre los productos beneficiados a las carnes.

Si bien no se pudo confirmar, aparentemente hubo llamados al Gobierno desde entidades rurales y que representan a los frigoríficos exportadores, para que se tuviera en cuenta correctamente esta situación.

Cabe recordar que las exportaciones de carne bovina también vienen teniendo un muy buen año, con un volumen embarcado en agosto que superó por 1,1% al mismo período del año pasado, pero que en términos de ingreso de divisas signigicó un aumento del 47,4%, gracias al fuerte crecimiento de los precios internacionales.

“El acumulado de los primeros ocho meses del año 2025 revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 448,6 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 2.345,5 millones de dólares. Con relación a los primeros ocho meses de 2024, los volúmenes exportados son un (-10,4%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+22,3%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.

