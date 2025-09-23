Caseros: Los jóvenes celebraron la llegada de la primavera y día del estudiante

El sábado 20 de septiembre los jóvenes festejaron la llegada de la primavera y el Día del Estudiante en el tradicional “Caseros Detona”, una fiesta que cada año reúne a las Promos del departamento y la región.

Debido a la inestabilidad climática el festejo se llevó adelante con la musicalización del DJ Renzo Rosset y la animación de Alan Bauza.

Agradecemos a la Promo ´25 por la buena onda en la organización y el servicio de cantina, y a todos los chicos que llegaron a nuestra localidad para festejar juntos una fecha tan especial para los estudiantes secundarios.

