Allanamiento, requisa y secuestro en un domicilio de Urdinarrain

Este lunes personal de la comisaría Urdinarrain cumplió con un allanamiento y registro domiciliario, con requisa vehicular y personal, en el marco de un legajo OGA caratulado “Lesiones Agravadas y Amenazas”, a cargo del Juzgado de Transición y Garantías N° 2.

El procedimiento se llevó adelante en un domicilio de calle Falucho al 1100 de la ciudad de Urdinarrain, donde se notificó a un hombre de 48 años. Desde la policía se informó que “el resultado del operativo fue positivo”.

Fueron secuestradas dos armas de fuego tipo carabina calibre 22, una con mira telescópica, ambas sin numeración visible ni munición colocada; una importante cantidad -cercana a 230 unidades- de munición calibre 22 y 22 largo, y un machete de aproximadamente 50 cm de hoja.

El procedimiento se concretó luego de una denuncia por violencia de género de una mujer hacia su pareja con quien estaba en relación hace más de 10 años.

La causa es investigada por la Fiscalía de Género a cargo de Alejandra Montiel, quien solicito al Juzgado de Garantías y Transición N°2 el allanamiento.

A su vez, se notificó al supuesto agresor de las medidas inhibitorias que rigen a partir de la fecha. R2820