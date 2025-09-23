Tiempo en Entre Ríos: pronostican un martes soleado pero muy fresco

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este martes se registrarán buenas condiciones climáticas en la provincia. En ese marco se espera que el cielo esté despejado pero las temperaturas serán bajas, sobre todo por la mañana, con mínimas que rondarán los 8 grados.

Estas condiciones se mantendrían prácticamente similares hasta el jueves. A partir del viernes se pronostica un aumento de la nubosidad y de las temperaturas.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 22 grados. Allí también se prevé un martes con cielo sin nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades se espera un martes con cielo parcialmente nublado.