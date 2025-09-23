Concepción del Uruguay: Roban una moto y es rápidamente recuperada. Dos menores fueron detenidos

Según pudo saber Génesis24, una rápida intervención policial permitió la recuperación de una moto eléctrica robada y la detención de dos jóvenes de 15 años en el barrio Mosconi.

El incidente comenzó cuando una mujer de 20 años denunció el robo de su motovehículo eléctrico, un Wheele Carpi de color negro, que había dejado estacionado en la calle Estrada. Al regresar, notó que ya no estaba.

Poco después de la denuncia, la policía observó a tres hombres, uno de ellos manejando una moto que coincidía con la descripción del vehículo robado. Cuando los agentes intentaron identificarlos, los individuos huyeron, abandonando el rodado en la esquina de las calles 12 del Norte y Maipú.

Tras un operativo de búsqueda, la policía logró interceptar y detener a dos de los sospechosos, ambos de 15 años. Los menores fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad y luego entregados a sus padres.

La moto recuperada quedó secuestrada y será devuelta a su dueña. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Comparte esto: Twitter

Facebook

