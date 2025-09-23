El gobierno y la Uader presentaron un espacio de formación profesional en cooperativismo

«Fortalecer a las cooperativas y mutuales es clave para el desarrollo de nuestras comunidades. Desde el gobierno estamos para acompañar, capacitar y darle fuerza a quienes trabajan todos los días por sus comunidades», sostuvo el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, en relación a esta actividad organizada por el Instituto -dependiente de esa cartera de gobierno- y la Universidad.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG), Carlos Cuenca, sostuvo: «El inicio de esta diplomatura es motivo de gran satisfacción» y agradeció al Ministerio de Gobierno y Trabajo «por confiar en nuestra facultad para llevar adelante esta propuesta que responde a una demanda concreta de los cooperativistas de toda la provincia. Escuchamos esas necesidades y hoy las plasmamos en una formación que busca fortalecer al sector cooperativo entrerriano».

En este sentido, la titular del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales, María Laura Renoldi, sostuvo: «Es un logro importante: esta diplomatura permitirá a los cooperativistas de la provincia acceder a formación de calidad que les permita crecer y repensar su labor cotidiana dentro de las cooperativas».

En el inicio de esta formación participó un amplio abanico de protagonistas, tales como más de 60 cooperativas agrícolas, ganaderas, de servicios (luz y agua) y de trabajo de distintos puntos de la provincia, áreas municipales de cooperativas de Paraná, Gualeguaychú y La Paz -integradas en las coordinaciones de Desarrollo Social-, funcionarios provinciales vinculados al sector, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Comisión de Cooperativas de la Cámara de Diputados.

Sobre el nuevo espacio formativo

La Diplomatura en Cooperativismo y Desarrollo Local propone desarrollar un proceso de formación integral para agentes que forman parte de las entidades cooperativas, fortaleciendo las capacidades institucionales de gestión y desarrollo administrativo con el fin de fomentar el crecimiento del sistema cooperativo.

El diseño de esta propuesta formativa contempla ejes temáticos que se tornan imprescindibles para el aprendizaje y accionar de los agentes que se desempeñan dentro de los organismos cooperativos, valorando los intercambios fruto de las experiencias compartidas y posicionando los principios del cooperativismo y el desarrollo de la empresa a diferentes escalas. Todos estos procesos y transformaciones son abordados formativamente tomando como pilares la integralidad, multidisciplina y transversalidad.