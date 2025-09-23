Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día miércoles 24 de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

DIRECTOR 1ª CATEGORÍA

Director de Escuela N° 3 Justo José de Urquiza. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de RODRIGUEZ, Marta Rodríguez Licencia Artículo 16 U hasta 10/10/2025. Turno rotativo. 1º LLAMADO

MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda”. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de KROH, Tatiana Marilyn Licencia Artículo 12 B hasta 03/10/2025. 4º grado. Turno mañana, de 7:30 a 12:30 hs. 3º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 2 “Juan José Viamonte”. 1ª categoría urbana. En reemplazo de LECUNA María Itatí Licencia Artículo 16 U hasta 20/10/2025. 1º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 36 Esteban Echeverría. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de LIND Silvina Licencia Artículo 16 U hasta 23/10/25. 2º grado. Turno tarde, de 12.30 a 17.30. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 36 Esteban Echeverría. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de REIMONDI Nancy Elizabeth Licencia Artículo 16 U hasta 23/10/25. 5º grado. Turno tarde, de 12.30 a 17.30 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 47 «Maestro Isaías Torres». 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de VALENZUELA, Norma Licencia Artículo 12 A hasta el 03/10/25. 6º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 7º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 15º LLAMADO

Maestra de ciclo Escuela N° 88 «Buenos Aires». 1º categoría. Zona favorable. En reemplazo de DOMINGUEZ GIMENEZ Rocío Licencia Artículo 16º U hasta el 18/10/25. 1º grado, en el horario de 7 hs a 12 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 91 » La Pampa». 2º categoría. Zona Favorable. Basavilbaso. En reemplazo de ROSSANO, Patricia Elizabeth Licencia Artículo 12 A. 3º grado hasta el 30/09/25. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 2º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 91 » La Pampa». Favorable. 2ª categoría. Basavilbaso. En reemplazo de HUCK, Gisela Magali Licencia Artículo 12 A hasta el 09/10/25. 5º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 93 «Santiago del Estero», 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de BONNOT Victoria Licencia Artículo 12º B hasta el 10/10/25. 2º grado Turno mañana, de 7 a 12 hs. 4º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora Licencia Artículo 14 hasta 30/9/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 hs. a 12.00 hs. 8º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 117 «20 de junio». 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de LESCANO SUAREZ, Jesús Federico Licencia 12 B hasta 16/10/2025. 5º grado. Turno Mañana, de 7:00 a 12:00 hs. 2º LLAMADO

Maestro de Educación Musical

Maestro de Educación Musical Escuela N° 4 «Benigno Teijeiro Martínez». 1ª categoría. Comparte con Escuela N° 5 y Escuela N° 18. En reemplazo de Rivero Erika Licencia 12 C hasta el 12/10/25. Turno rotativo. 1º LLAMADO

Maestro de Educación musical jardin de infantes

Maestro de Música en Jardín de Infantes de Escuela Normal Superior «Mariano Moreno». En reemplazo de VICO Karen. Licencia Artículo 12 A hasta el 10/10/25. Turno mañana. 3º LLAMADO

Maestra de Sección jardin de infantes

Maestra de Sección Escuela N° 9 «Matías Zapiola». En reemplazo de AGUIRRE Nancy Belén Licencia Artículo 12 A hasta el 28/09/25. Sala 4 y 5 años. Turno mañana. 1º LLAMADO