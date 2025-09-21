Temporal destruyó un gran galpón en zona rural de Entre Ríos: fotos y video

Un temporal de viento y lluvia provocó la destrucción total de un galpón de grandes dimensiones en la estancia El Paraíso, jurisdicción de Alcaraz Sur. El jefe departamental de La Paz confirmó que no hubo personas lesionadas.
Un fuerte temporal de viento y lluvia que se registró entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó como saldo la destrucción total de un galpón en la estancia El Paraíso, ubicada en jurisdicción de Alcaraz Sur, departamento La Paz. Elonce accedió a fotos y videos que muestran el estado en el que quedó la estructura, utilizada para el resguardo de maquinarias agrícolas.
El jefe departamental de La Paz, Cristian Allegrini, relató a Elonce que “todo ocurrió el viernes por la noche cuando se largó una lluvia intensa. El fenómeno fue bastante sectorizado porque, en el resto del departamento, no recibimos noticias sobre daños de estas características. En esa zona puntual, sin embargo, una fuerte ráfaga de viento fue suficiente para arrasar con la estructura del galpón”.
Estructura derribada por ráfagas
Según explicó el jefe policial, “lo que se observa claramente es que una ráfaga de viento muy violenta ocasionó la destrucción del galpón. Se trataba de una construcción de grandes dimensiones, hecha con columnas de hierro y chapas en los laterales y en el techo. Todo eso terminó dañado, las chapas volaron y lo único que permaneció en pie fueron las columnas de hierro que sostenían la estructura”.
Allegrini destacó que, afortunadamente, no se registraron heridos. “En la estancia no reside nadie de manera permanente. Por eso, a pesar de la magnitud de la destrucción, no hubo personas lesionadas ni que hayan estado en riesgo durante el temporal”, precisó.
Por otra parte, el funcionario señaló que los propietarios de la estancia fueron notificados de lo ocurrido después de la tormenta. “Los dueños del lugar, que son oriundos de Hasenkamp, se enteraron con sorpresa de la magnitud de los daños. Cuando llegaron al establecimiento se encontraron con que el galpón había desaparecido prácticamente en su totalidad”, contó Allegrini.
Las imágenes captadas en el lugar reflejan la fuerza con la que actuó el viento: muchas de las chapas que recubrían el techo y los laterales quedaron esparcidas en el terreno, mientras que la estructura interna quedó completamente destruida. “Es impactante ver cómo una ráfaga pudo generar semejante daño en una construcción de esas dimensiones”, concluyó el jefe departamental. (Elonce)