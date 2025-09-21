Concepción del Uruguay: Violento detenido tras agredir a su expareja. Ambos terminaron lesionados

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 28 años fue detenido esta madrugada en un domicilio de calle R. Balbín al 2000 aproximadamente, acusado de agredir a su expareja en un contexto de violencia de género. Tanto el agresor como la víctima presentaban lesiones leves.

El incidente se registró alrededor de las 2:40 de la mañana, cuando la policía tomó conocimiento de una problemática de pareja en una vivienda de la calle Balbín. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre golpeado a una mujer.

La mujer, de 26 años, manifestó que su expareja se presentó en su domicilio sin motivo, y que al intentar echarlo, la discusión se tornó violenta y él la agredió físicamente.

Por su parte, el hombre también presentaba golpes. Ambos fueron examinados por el médico forense, quien confirmó que las lesiones eran de carácter leve en ambos casos.

La fiscalía de turno, al tomar conocimiento de la situación, ordenó la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Alcaldía de la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la justicia.

