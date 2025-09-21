Definen acciones para promover el control de especies invasoras como el ciervo y el jabalí

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros de intercambio impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, de Paraná, ubicado en Carlos Gardel 62.

El secretario Raúl Boc -Hó, especificó que «este encuentro surge desde la necesidad de generar intercambios de ideas y diseñar estrategias para disminuir la población de especies invasoras; como así también analizar la cadena industrial con miras al aprovechamiento de dicha proteína animal en condiciones adecuadas de sanidad».

La jornada contará con la participación de Bruno Carpinetti, destacado especialista en ecología de poblaciones animales, manejo de áreas y gestión de riesgos; quien dictará una disertación y compartirá su vasta experiencia en la materia.

La actividad prevista consta de dos etapas: una destinada a técnicos y profesionales, de 9 a 12, brindada por personal de la Secretaría de Ambiente; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; la Universidad Nacional de Entre Ríos; y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Por la tarde, de 14.30 a 18, se llevará a cabo la segunda etapa con representantes de entidades como la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y Federación Agraria Argentina; asociaciones civiles y de la industria frigorífica.

Durante el taller se abordarán temas vinculados a la biología y dispersión de las especies, técnicas de reducción poblacional, impacto en los ecosistemas y posibilidades de uso comercial. Asimismo, participarán técnicos de la Dirección de Biodiversidad de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.