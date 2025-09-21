Camión con cisterna vacía volcó tras despistar en la Autovía 12

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche en el kilómetro 160 de la Autovía 12. El vehículo, que transportaba un tanque cisterna vacío, terminó en un zanjón. El chofer fue asistido en el lugar.
Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Autovía Nacional N°12, a la altura del kilómetro 160, en el tramo que une Buenos Aires con Entre Ríos. El hecho ocurrió alrededor de las 00:40, cuando un camión que se dirigía hacia Villa Elisa despistó y volcó su acoplado.
De acuerdo al informe oficial de Bomberos Voluntarios de Ceibas, el rodado —un Mercedes Benz que circulaba en sentido Buenos Aires–Entre Ríos— terminó en un zanjón, mientras que el acoplado tanque cisterna quedó volcado. Se precisó que el equipo no transportaba carga al momento del accidente, por lo que el tránsito no se vio afectado.
Chofer asistido en el lugar
El único ocupante del camión, un hombre domiciliado en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, fue asistido por personal de la ambulancia del Hospital Eva Duarte. No resultó con lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado, permaneciendo en el lugar del siniestro.
Según relató el conductor, el accidente se habría producido tras chocar contra un animal silvestre, lo que le hizo perder el control del vehículo y derivó en el despiste.
Operativo de asistencia
En el lugar trabajaron una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal policial de la jurisdicción, Gendarmería Vial y la ambulancia del hospital local. La empresa de transporte solicitó un auxilio pesado particular para el levantamiento y retiro del equipo. Elonce