Concepción del Uruguay: Otra moto denunciada como robada fue recuperada en las últimas horas

Según pudo saber Génesis24, personal de la Sección Motorizada de la Jefatura Departamental Uruguay secuestró esta madrugada una motocicleta que había sido robada hace dos meses. El vehículo, que tenía una patente falsa, fue hallado durante una recorrida de rutina.

El hecho se produjo alrededor de la 1:20 de la mañana en las calles Díaz Vélez y Lapacho, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una moto Motomel Blitz que era conducida por un menor de 17 años.

Al verificar los datos constataron que el dominio colocado no correspondía con los números de chasis y motor del vehículo.

El sistema arrojó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente desde el 24 de julio.

Por disposición de la fiscalía, se secuestró el rodado y se trasladó al menor a la Comisaría del Menor y la Familia, donde posteriormente fue entregado a sus padres.

