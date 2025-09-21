Ruta 39: Joven al mando de moto de alta gama despistó y cayó a causa de la lluvia

Según pudo saber Génesis24, un motociclista de 29 años resultó con lesiones leves tras sufrir un accidente en la Ruta Provincial 39. El siniestro ocurrió esta madrugada, alrededor de las 4:30, cerca del arroyo Gená.

Según el hombre circulaba solo en su moto Harley Davidson cuando, aparentemente a causa de la lluvia, perdió el control del rodado. El accidente no involucró a otro vehículo.

A pesar de la caída, el tránsito en la ruta se mantuvo con normalidad.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital J. J. de Urquiza, donde fue examinada por el médico de policía. Se constató que sus heridas eran de carácter leve.

