Nuevas tarifas de CARU desde esta medianoche

A partir de la hora 0 de este lunes 22 de setiembre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aplicará nuevas tarifas en pesos uruguayos y argentinos, destacándose que se trata de una adecuación de las tarifas en pesos argentinos. El organismo binacional da cuenta que esta medianoche comenzará a regir la adecuación de las tarifas, en pesos uruguayos y argentinos conforme al tipo de cambio de ambos países, de los peajes en el Puente General Artigas (Paysandú-Colón) y Puente Libertador General San Martín (Fray Bentos – Gualeguaychú).

El valor de la tarifa en dólares se mantiene como estaba, y lo que se actualiza es el valor de cambio de la moneda argentina, confeccionado con la adecuación de la paridad cambiaria.

La nueva adecuación quedó definida con estos valores: Motocicletas, 3.000 pesos argentinos / 100 pesos uruguayos; Autos y camionetas con o sin remolques, 13.000 pesos argentinos / 400 pesos uruguayos; Camiones, ómnibus y casa rodantes, 53.000 pesos argentinos / 1.650 pesos uruguayos. Ómnibus desde 4 ejes, 88.000 pesos argentinos / 2.500 pesos uruguayos; Transporte de carga de 4 ejes o más, 136.000 pesos argentinos / 4.000 pesos uruguayos.

Valores para los usuarios vecinales

A su vez, aquellas personas que acrediten su radicación dentro de un radio de 50 kilómetros de los puentes pueden acceder al descuento como Usuario Vecinal, según los siguientes costos: Autos y camionetas, sin o con remolque vecinal, 5.000 pesos argentinos / 150 pesos uruguayos; Camiones, ómnibus y casa rodantes, 21.000 pesos argentinos / 650 pesos uruguayos; Ómnibus 4 ejes, 35.000 pesos argentinos / 1.000 pesos uruguayos.