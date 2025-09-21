Choque frontal en ruta entrerriana: hubo cinco heridos tras colisión entre dos autos

Por causas que tratan de esclarecerse, se produjo un choque frontal en la Ruta Nº11 en el camino que une Aldea Protestante con Valle María, en jurisdicción del departamento Diamante. Hay personas heridas.
Este domingo, en horas de la tarde, se registró un grave choque frontal en la Ruta Nº 11, específicamente a la altura del predio del Aeroclub Diamante, en el tramo que conecta Aldea Protestante con Valle María.
Los vehículos intervinientes son un Ford K conducido por un hombre de 48 años, y un Ford Escort al mando de un hombre de 43 años acompañado de su familia, tres mujeres de diferentes edades, mayores y menores.
Como consecuencia todos resultaron con diversas lesiones por lo que fueron derivados al Hospital San José de Diamante, luego de haber sido rescatados por Bomberos Voluntarios de Valle María y Diamante, quienes trabajaron de manera coordinada junto al personal sanitario.
El accidente ocurrió en una de las arterias principales de la región, lo que provocó una rápida reacción de las autoridades. El choque involucró a dos vehículos, uno de los cuales transportaba a tres ocupantes y el otro a una sola persona.
Afortunadamente, a pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales, aunque varios de los involucrados resultaron con diversas heridas. Elonce