39 apostadores ganaron más de ocho millones de pesos en el Siempre Sale del Quini 6: tres son de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. En el Siempre Sale, 39 apostadores acertaron cinco aciertos en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.200 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 01-16-19-21-35-38. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 41-11-37-24-45-30. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.091.763.954.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 45-25-21-14-18-29. Hubo 39 ganadores y cada uno se lleva $8.007.280,96.
El desglose es de la siguiente forma: nueve de Córdoba, ocho de Buenos Aires, cinco de Santa Fe, tres de Entre Ríos y Capital Federal, dos de Catamarca y San Juan, mientras que en Salta, Chubut, Mendoza, Misiones, Salta y La Pampa hubo un ganador. Elonce