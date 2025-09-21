Ruta 39: Camión y automóvil protagonizaron un choque en cruce con la 20

En la tarde de este domingo, alrededor de las 15:15, se registró un accidente de tránsito en la intersección de la Ruta N° 20 y la Ruta N° 39, en la zona conocida como M’burucuyá.
El hecho involucró a un camión Volvo FM 370 que circulaba por Ruta 39 de Este a Oeste, y un Volkswagen Suran blanco, que transitaba por Ruta 20 de Norte a Sur con intenciones de incorporarse a la Ruta 39.
Afortunadamente, no se registraron lesionados, resultando únicamente daños materiales en los vehículos. Personal policial y Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para ordenar la circulación.
FM Riel Basavilbaso
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))