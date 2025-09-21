Atacaron a balazos en el río Uruguay a efectivos de Prefectura Concordia cuando intervinieron para frustrar un millonario contrabando

Un violento enfrentamiento se registró este sábado por la noche en zona de frontera, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina –Delegación Concordia– fueron atacados a balazos por una banda de contrabandistas.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 328,6, en el paraje conocido como “El Boyero”, donde una patrulla fluvial de Prefectura del destacamento Puerto Concordia, en conjunto con personal de la División de Investigaciones Criminales, detectó dos embarcaciones cargadas con mercadería de contrabando que se dirigían, vía fluvial, hacia la costa de la República Oriental del Uruguay.

Cuando los uniformados intentaron interceptar los botes, fueron recibidos con una intensa ráfaga de disparos provenientes de la costa argentina. Según informaron a Diario Río Uruguay, se estima que al menos siete individuos, que formaban parte de la organización delictiva, abrieron fuego contra las embarcaciones oficiales, poniendo en serio riesgo la vida de los efectivos.

No obstante, se informó que la agresión “pudo ser repelida sin que se registraran heridos, asegurando el control de la situación y logrando garantizar la integridad del operativo”.

Como resultado de la acción, dos hombres de nacionalidad argentina fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal. Además, se secuestraron las dos embarcaciones junto con una gran cantidad de mercadería.

Entre los elementos incautados se contabilizaron prendas de vestir, calzado, bebidas alcohólicas, productos de limpieza y medicamentos, distribuidos en un total de 43 bultos, cuyo valor económico se estimó en 45 millones de pesos.

La investigación quedó en manos del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la doctora Analía Ramponi, quien ordenó el traslado de los detenidos y la mercadería secuestrada a la sede de Prefectura.

Posteriormente, se dispuso la realización de allanamientos en dos domicilios vinculados a la causa, con el objetivo de decomisar armas de fuego, teléfonos y otros elementos de interés para la investigación.

Diario Río Uruguay