Declaran culpable al hombre que mató a una mujer en una parada de colectivo para robarle

Un jurado popular declaró este viernes culpable a Rubén Darío Escobar, acusado de homicidio en ocasión de robo, luego de cuatro días de audiencias, que se realizaron en la sede de la sección Concordia del Colegio de la Abogacía. La audiencia de cesura será el 25 de septiembre a las 9 en la Sala 4 de los tribunales de Concordia.

El proceso fue en el marco del legajo “Escobar, Rubén Darío s/ Homicidio en ocasión de robo”. El hombre llegó al debate acusado de asesinar junto a Enzo Bonazzola, que reconoció su responsabilidad en un abreviado, a Gisela Ríos para robarle.

La joven mujer que murió tras agonizar en el hospital Masvernat estaba esperando el colectivo para ir a trabajar cuando fue sorprendida por los delincuentes.

El debate estuvo dirigido por el juez técnico Maximiliano Larocca Rees, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Martín Nuñez, Mario Guerrero y Natalia Conti. Por su parte, el imputado fue asistido por el defensor oficial Alejandro Giorgio.

Luego de conocido el veredicto, el magistrado dispuso la prisión preventiva de Escobar en la alcaidía local, hasta que se otorgue cupo en Unidad Penal.

Este fue el 140 juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal. El debate fue público y el ingreso limitado a la capacidad de la sala.