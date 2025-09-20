Un concejal de Gualeguaychú deja su banca y se suma al gabinete de Davico

En una carta dirigida a la Presidencia del Concejo Deliberante, el edil de Gualeguaychú, Benito José Bacigalupo, de Juntos por Entre Ríos, oficializó su renuncia para sumarse al Ejecutivo Municipal.

Según el comunicado oficial, la renuncia fue por solicitud del intendente Mauricio Davico, quien requirió que Bacigalupo asuma un puesto en la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, “donde tendrá un rol importante, relacionado a la ejecución y supervisión de las obras publicas en marcha y proyectadas para la ciudad”.

En la carta de renuncia dirigida a la Presidencia del Concejo Deliberante, Bacigalupo manifestó su agradecimiento “al Pueblo de Gualeguaychú, a esa Presidencia, al Honorable Cuerpo y a todos los señores y señoras Concejales por el afectuoso respeto que han deferido a mi gestión”.

La banca será ocupada por Raymundo Legaria, quien le sucede en la lista de candidatos al Concejo Deliberante. Esto significa que el nuevo concejal dejará la Dirección de Deportes, aunque no se comunicó aún quién se hará cargo de ese puesto ejecutivo en su lugar, informó Ahora.