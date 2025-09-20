Concepción del Uruguay: Violento incidente entre vecinos culminó con una persona herida y su pareja internada

Un violento incidente entre vecinos se produjo este viernes por la noche en la zona oeste de Concepción del Uruguay (inmediaciones de calles 31 del Oeste y 9 de Julio), en el cual una chica fue gopeada ferozmente a cadanazos y patadas por otra mujer y un muchacho resultó hedido en un brazo por un machetazo.

Si bien nada se informó oficialmente hasta el momento, se supo que todo habría comenzado con una disputa entre dos mujeres, que terminó con una violenta agresión a cadenazos y patadas de una de ellas contra la otra, una joven de 19 años.

Pasados unos minutos, llegó la pareja de la muchacha agredida y al parecer la situación se tornó más tensa y derivó en la intervención que quien sería pareja de la agresora.

Este sujeto, machete en mano, atacó al joven de 20 años que habría salido en defensa de su mujer, al que le aplicó un machetazo en el antebrazo, lo que demandó su asistencia y traslado al hospital Urquiza, donde trascendió se lo habría sometido a una intervención quirúrgica, y trascendiendo que la chica agredida a cadenazos y patadas quedó internada en observación

Tras lo sucedido intervino personal policial de la Comisaría Cuarta, que trasladó a los agresores a dependencias policiales, informándose lo sucedido a la fiscal de turno, doctora Denise Caraballo, quien tras la identificación dispuso la libertad de ambos con medidas de conducta, pero dispondría en las próximas horas la imputación de ambos por lo que se iniciaría una causa penal contra ellos.

Crédito: 03442