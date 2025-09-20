Bomberos Voluntarios se informaron sobre los programas habitacionales del IAPV

Durante el encuentro, Schönhals explicó el funcionamiento del programa Ahora Tu Hogar, actualmente en desarrollo en toda la provincia, detallando requisitos, planes y posibilidades para que los bomberos que aún no poseen vivienda puedan acceder a su casa propia.

Tras la reunión que contó también con la participación de la oficial inspector Mercedes Isabel García, edecana de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, el presidente de la Federación destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la colaboración entre el instituto y los cuerpos de bomberos voluntarios, asegurando que quienes brindan su servicio a la comunidad también puedan acceder a soluciones habitacionales.

Por último, la Federación expresó su agradecimiento por la atención y la información compartida, resaltando la relevancia de estas reuniones para el bienestar de los bomberos de la provincia.