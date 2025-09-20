Su pareja la encerró y la golpeó, pero no quiso hacer la denuncia

La Policía intervino en Almafuerte y Circunvalación, de Paraná, luego de un pedido de auxilio. La víctima relató que había sido golpeada y encerrada, aunque no quiso denunciar formalmente.
En la jornada de este sábado, personal de la Comisaría Tercera de Paraná intervino en la intersección de calle Almafuerte y Circunvalación tras recibir un pedido de asistencia de una mujer que había sido agredida físicamente por su pareja.
Gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, la víctima fue localizada debajo del puente de la Circunvalación. De inmediato, un móvil policial se hizo presente en el lugar para asistirla.
Según expuso la mujer a los efectivos, tras una discusión con su pareja, este la había encerrado en el dormitorio y le propinó varios golpes. A pesar de lo sucedido, la víctima se mostró reticente a formalizar una denuncia.
En ese momento, el hombre señalado se presentó en el lugar con la intención de dar su versión de los hechos. No obstante, y ante la gravedad de lo relatado, se comunicó la situación a la fiscalía de turno. Desde allí se dispuso la aprehensión del individuo por el delito de lesiones en perjuicio de su pareja.
La Policía informó que el detenido quedó a disposición de la justicia mientras se avanza en las actuaciones correspondientes. Elonce