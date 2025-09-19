Caso Ruiz Orrico: Arcusin denunció que existen sectores que buscan retrasar el juicio

Arcusin afirmó que “hay un sector político que puede estar impulsando que esto se dilate en el tiempo”, aunque sostuvo que también podría haber otro sector que, por el contrario, impulse el avance de la causa: “Hay un sector político que puede decirle a los abogados: córtenla, vamos a juicio oral, que la familia tenga una respuesta”.

El abogado recordó que la defensa intentó apartarlo de la querella basándose en su pedido de calificación de homicidio simple con dolo eventual, pero aclaró que tres instancias judiciales ya respaldaron su continuidad: el Juez de primera instancia, el Tribunal de Juicios de Concepción del Uruguay y la Cámara de Casación de Concordia.

“Lo raro es que, con los mismos fundamentos, después le dieron lugar a una impugnación extraordinaria. No hay afectación de derechos constitucionales, pero buscan dilatar el proceso”, explicó.

Durante la entrevista, Arcusin reveló a FM RIEL fragmentos de la carta que Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas, dirigió al gobernador Rogelio Frigerio. En ese escrito, la mujer interpeló directamente al mandatario: “¿Cuál es la razón por la que aún no hay fecha de juicio? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué la inequidad es tan obscena y no les da vergüenza? ¿Por qué tengo que mendigar justicia? ¿Por qué quienes nos deben representar no nos miran a la cara?”, expresó.

En otro tramo, Dubini pidió al Gobernador que se ponga “del lado correcto, el de las personas de a pie” y remarcó que “el silencio del poder respecto a la muerte de mis hijos y sus amigos aturde más que los llantos que me guardo”.

La carta concluye con un mensaje contundente: “Apelo a su don de gente y responsabilidad, y espero con la fe puesta en que detrás de los trajes exista un corazón. No descansaré. Usted tampoco, para que sea justicia”.

De esta manera, el reclamo de las familias y las declaraciones del querellante vuelven a poner en el centro de la escena la demora en el avance hacia el juicio oral contra el ex funcionario imputado por la tragedia de la Ruta 39.

