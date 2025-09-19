Colón: Conductora y pequeño de 5 años lesionados tras un choque

De acuerdo a lo que se pudo saber, en horas de la tarde de este viernes, se registró un siniestro vial en inmediaciones de calle Bolívar y Conté Grand, de la ciudad de Colón.

Según las primeras averiguaciones, en el lugar colisionaron un automóvil Renault Megane, guiado por un joven de 17 años, y un automóvil Fiat Uno, conducido por una mujer de 30 años, quien viajaba acompañada por un hombre de 31 años y un menor de 5 años.

A raíz del impacto, la conductora del Fiat y el niño resultaron con lesiones, siendo trasladados al hospital local para su correcta atención.

Por otra parte, también en horas la mañana, se produjo un nuevo accidente de tránsito en inmediaciones de Boulevard Gaillard y calle Sourigues, de la ciudad de Colón, lo que motivó la intervención de personal policial.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, se produjo una colisión entre un automóvil Renault Clio, conducido por un hombre de 42 años y una motocicleta Honda Wave, la cual era guiada por una joven de 27 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del rodado de menor porte resultó con lesiones, por lo que debió ser asistida y trasladada al hospital San Benjamín de Colón. 03442

