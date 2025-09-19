Renovaron alerta amarillo para este viernes y naranja para el sábado

El alerta amarillo para este viernes alcanza a todo el territorio provincial, con probables tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto, de acuerdo al alerta naranja todo el territorio será afectado por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.