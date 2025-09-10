Colón: Tras allanamiento, secuestran elementos denunciados como robados

Según se confirmó a Génesis24, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en el marco de una causa iniciada el pasado 7 de Septiembre del corriente año, a raíz de una denuncia radicada por un ciudadano mayor de edad, quien manifestó que mientras se encontraba ausente, desconocidos habrían ingresado a su domicilio y sustraído una notebook y algunos pares de calzado.

A partir de tomar conocimiento del hecho, se iniciaron diversas tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia y otras diligencias de campo, lo que permitió identificar al presunto autor del ilícito, un hombre de 51 años de edad.

Por tal motivo, se solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías local una Orden de Allanamiento y Registro Domiciliario para la vivienda del sospechoso, ubicada en inmediaciones de Calle Presidente Perón al 450, de Colón.

El procedimiento se llevó en la noche de la víspera arrojando resultados favorables para la pesquisa, procediéndose al secuestro formal de las prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del perpetrar la acción delictual. Asimismo, y continuando con las averiguaciones pertinentes, en la fecha se logró recuperar los elementos interesados, más precisamente una Notebook marca Lenovo ThinkPad, una Mochila marca VAYATE camuflada y cuatro pares de zapatillas de diferentes marcas y talles.

Cabe destacar, que el sujeto bajo las directrices de la Magistratura interviniente, quedó debidamente identificado y supeditado a la causa.

Comparte esto: Twitter

Facebook

