Emiten alerta amarilla por frío extremo en toda la provincia

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informa que se ha emitido una alerta nivel amarilla por frío extremo para todo el territorio provincial, con efecto leve a moderado en la salud.
Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Las recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema por frío son:
- .- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- .- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- .- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- .- Evitar los cambios bruscos de temperatura.
- .- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- .- Si se está afectado por el frío, no hay que automedicarse, y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- .- Si se tiene medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- .- No fumar en ambientes cerrados.
- .- Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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